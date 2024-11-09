بثلاثية.. ضمك يستعيد نغمة الانتصارات عبر بوابة الوحدة

وعزز الفرنسي جورج كيفين نكودو تقدُّم الضيوف بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الـ83 من هجمة مرتدة، قادها المهاجم الغيني كامانو قبل أن يرسل كرة طولية إلى نكودو، الذي استقبلها بكل أريحية، وأطلق بعدها قذيفة بعيدة المدى، لا تصد ولا ترد، استقرت في الشباك.