بثلاثية.. ضمك يستعيد نغمة الانتصارات عبر بوابة الوحدة

نجح فريق ضمك الأول لكرة القدم في استعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الثلاث الأخيرة، وحقق فوزًا مثيرًا خارج أرضه على حساب ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة لحساب منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
دخل ضمك المباراة بنية واضحة لإحراز هدف التقدم مبكرًا، وهو ما تحقق قبل مرور الدقيقة الأولى على الانطلاقة عن طريق المهاجم الغيني "فرنسوا كامانو"، الذي خطف الكرة من منتصف الملعب من أمام المدافعين؛ لينفرد بالمرمى، ويسدد في الشباك معلنًا أول أهداف اللقاء.
وعاد اللاعب ذاته مطلع الشوط الثاني ليضاعف تقدُّم فريقه بتسجيله الهدف الثاني مستغلاً عرضية وصلته داخل صندوق العمليات، هيأها لنفسه، وأطلق قذيفة صاروخية، استقرت في سقف المرمى، وذلك في الدقيقة الـ51.
لكن سرعان ما قلص الوحدة النتيجة عبر بندر درويش، حين وصلته كرة عرضية من الأسترالي غودوين إلى داخل منطقة الجزاء، وأخفق دفاع ضمك في التعامل معها؛ لتصل إلى مُسجل الهدف الذي سارع إلى وضعها برأسه في الشباك بالدقيقة الـ55 من مجريات الشوط الثاني.
وعزز الفرنسي جورج كيفين نكودو تقدُّم الضيوف بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الـ83 من هجمة مرتدة، قادها المهاجم الغيني كامانو قبل أن يرسل كرة طولية إلى نكودو، الذي استقبلها بكل أريحية، وأطلق بعدها قذيفة بعيدة المدى، لا تصد ولا ترد، استقرت في الشباك.
وعاد أصحاب الأرض مجددًا لتقليص الفارق بعد 5 دقائق عن طريق عبدالعزيز نور، الذي تلقى تمريرة طولية، وضعته في حالة انفراد تام بالمرمى، فسدد كرة قوية، عانقت الشباك عند الدقيقة الـ88.
وبهذه النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 11نقطة؛ صعد بها أربعة مراكز؛ ليستقر في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز الـ17 (قبل الأخير).