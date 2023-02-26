أعاد النصرَ إلى صدارة الدوري.. "رونالدو" يعتلي قمةَ تقييم "جولة يوم التأسيس"

وسجّل "رونالدو" ثلاثيةَ فريقه النصر في مرمى ضمك في ختام الجولة 18 من دوري روشن "جولة يوم التأسيس"، استعاد الأصفر من خلالها صدارةَ المسابقة، ليسجل الهاتريك الثاني له خلال أيام، بعد سوبر هاتريك الوحدة في الجولة الـ16.