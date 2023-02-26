أعاد النصرَ إلى صدارة الدوري.. "رونالدو" يعتلي قمةَ تقييم "جولة يوم التأسيس"

تربَّع مهاجم فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، "البرتغالي" كريستيانو رونالدو، على قمّة التقييم الأعلى في الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجّل "رونالدو" ثلاثيةَ فريقه النصر في مرمى ضمك في ختام الجولة 18 من دوري روشن "جولة يوم التأسيس"، استعاد الأصفر من خلالها صدارةَ المسابقة، ليسجل الهاتريك الثاني له خلال أيام، بعد سوبر هاتريك الوحدة في الجولة الـ16.
ووفقًا لموقع "Sofascore": حصل رونالدو على 9.1 نقطة، ليتقدم التشكيل المثالي للجولة للمرة الثالثة على التوالي.
حراسة المرمى: سيلفو لونج "الرائد".
الدفاع: بوريس جودل "العدالة"، عبدالإله العمري "النصر"، حسن كادش "التعاون".
الوسط: ألفارو ميدران "التعاون"، فيصل فجر "الوحدة"، موسونا "الطائي"، كورنادو "اتحاد جدة"، كارلوس جونيور "الشباب".
الهجوم: كريستيانو رونالدو "النصر"، نواكايمي "الفيحاء".