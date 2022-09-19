الأخدود يتمسك بصدارة "دوري يلو" .. والأهلي على موعد مع "ديربي جدة"

استطاع الأهلي (الأقوى دفاعًا) مع نهاية الجولة الخامسة تجاوز ضيفه أحد بثلاثية دون مقابل، وقفز للمركز السابع، برصيد 8 نقاط ، مقتربًا من مربع الكبار ، وتنتظره مواجهة صعبة في "ديربي جدة " أمام فريق جدة ، في افتتاح الجولة السادسة، وتحديدًا في الخامس من أكتوبر المقبل ، حيث يجمعهم أيضًا الرصيد النقطي ذاته، مع فارق الأهداف لصالح الأهلي .