الأخدود يتمسك بصدارة "دوري يلو" .. والأهلي على موعد مع "ديربي جدة"

واصل فريق الأخدود الأول لكرة القدم، تمسكه بصدارة "دوري يلو" لأندية الدرجة الأولى، مع نهاية الجولة الخامسة، كما شهدت الجولة انتفاضة الأهلي أمام أحد، ومازال العين يتذيل قائمة سلم الترتيب بنقطة وحيدة.
وبلغ الأخدود النقطة 12 وهو الأقوى هجومًا أيضًا، يليه الحزم برصيد 11 نقطة ، وجاء الفيصلي والجبلين (الثالث والرابع تباعًا) برصيد 10 نقاط .
استطاع الأهلي (الأقوى دفاعًا) مع نهاية الجولة الخامسة تجاوز ضيفه أحد بثلاثية دون مقابل، وقفز للمركز السابع، برصيد 8 نقاط ، مقتربًا من مربع الكبار ، وتنتظره مواجهة صعبة في "ديربي جدة " أمام فريق جدة ، في افتتاح الجولة السادسة، وتحديدًا في الخامس من أكتوبر المقبل ، حيث يجمعهم أيضًا الرصيد النقطي ذاته، مع فارق الأهداف لصالح الأهلي .
وجاء فريق العين في قاع سلم الترتيب بنقطة واحدة فقط ، كما يعاني كل من ( هجر، القادسية ونجران)، حيث إن رصيدهم النقطي لا يتجاوز نقطتين لكل فريق.