في ختام البطولة الدولية بالمكسيك .. أخضر الشاطئية يتغلب على كولومبيا

وبذلك ينهي أخضر الشاطئية مشاركته في بطولة ACAPULCO الدولية لكرة القدم الشاطئية بالفوز على البطل منتخب كولومبيا، والذي تأتي ضمن استعداداته وتحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في مدينة جدة في الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل، التي أُجريت مراسم قرعتها يوم أمس، وأسفرت عن وقوع الأخضر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات موريتانيا والمغرب ولبنان.