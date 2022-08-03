اتحاد القدم يحذّر من استخدام شعاره في الدورات والمحاضرات التي يتم تنظيمها

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ساعات التعليم المستمر المعتمدة والتي يتم احتسابها لتجديد الرخصة التدريبية تكون فقط من خلال حضور الدورات الرسمية التابعة للاتحاد، محذراً الجهات والأفراد بعدم استخدام شعار الاتحاد في الدورات والمحاضرات التي يتم تنظيمها من جانبهم، وإلا سيتخذ كل الإجراءات النظامية تجاههم.
وقال الاتحاد في بيان إعلامي: "تود اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم توضيح أن ساعات التعليم المستمر المعتمدة، والتي يتم احتسابها لتجديد الرخصة التدريبية تكون فقط من خلال حضور الدورات الرسمية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القـدم، وأن أي دورة يتم تنظيمها من قبل جهات أو شركات أو أفراد بشكل منفصل عن الاتحاد غير معتمدة، ولا تضاف إلى ساعات التعليم المستمر للمدرب لتجديد رخصة المدرب".
وتابع: "ينوّه الاتحاد السعودي لكرة القدم على الجهات والأفراد بعدم استخدام شعار الاتحاد في الدورات والمحاضرات التي يتم تنظيمها من جانبهم والتي قد توهم المشاركين بأن الفعالية تابعة للاتحاد السعودي".
وأضاف: "يؤكد الاتحاد السعودي أنه سيتخذ كل الإجراءات النظامية تجاه الجهات التي تستخدم شعار الاتحاد السعودي بطريقة غير قانونية".