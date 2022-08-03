اتحاد القدم يحذّر من استخدام شعاره في الدورات والمحاضرات التي يتم تنظيمها

وقال الاتحاد في بيان إعلامي: "تود اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم توضيح أن ساعات التعليم المستمر المعتمدة، والتي يتم احتسابها لتجديد الرخصة التدريبية تكون فقط من خلال حضور الدورات الرسمية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القـدم، وأن أي دورة يتم تنظيمها من قبل جهات أو شركات أو أفراد بشكل منفصل عن الاتحاد غير معتمدة، ولا تضاف إلى ساعات التعليم المستمر للمدرب لتجديد رخصة المدرب".