هايسنس تعلن عن رعايتها الرسمية لنادي ريال مدريد

أعلنت هايسنس، الشركة العالمية في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الفاخرة، عن شراكتها الرسمية مع نادي ريال مدريد، أحد أعرق أندية كرة القدم في العالم. وتم تنظيم حفل الإعلان في فندق هيلتون الرياض، بحضور السيد ليو هو، المدير العام لهايسنس في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شركاء التجزئة الرئيسيين وممثلي وسائل الإعلام والصحافة.