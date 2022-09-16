اختتام أولى بطولات اتحاد الإسكواش النسائية المفتوحة

وحققت اللاعبة ندى أبوالنجا لقب بطولة المملكة النسائية المفتوحة، وتُوجت بكأس البطولة والميدالية الذهبية، فيما جاءت في المرتبة الثانية الجوهرة السديري حيث حصلت على الميدالية الفضية، وحصلت على المركز الثالث اللاعبة حنان العتيبي ونالت الميدالية البرونزية، فيما جاءت في المرتبة الرابعة اللاعبة أميرة أبو عمارة حيث حصلت على الميدالية البرونزية.