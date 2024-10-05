خلال الفترة من 7 - 15 أكتوبر الجاري.. "الأخضر الشاب" يقيم معسكرًا إعداديًا بالإمارات

واستدعى المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، تركي بالجوش، عمار العمار، سالم النجدي، سليمان هزازي، محمد سليمان، خالد عسيري، مبارك الراجح، محمد الدوسري، عبدالعزيز الفرج، محمد حربوش، عبدالملك العييري، عباس الحسن، فيصل الصبياني، صهيب الزيد، بدر العمير، عبدالملك الجابر، أيمن فلاتة، عبدالله الزيد، عثمان العثمان، مهند آل سعد، عبدالعزيز العليوة، عبدالكريم دارسي، عبدالعزيز العثمان، مشاري النمر.