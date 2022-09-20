جدة تستضيف النسخة الثالثة من جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1

تستضيف المملكة العربية السعودية الجولة الثانية لبطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2023، التي ستُقام على حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس المقبل، وذلك بعد النجاح منقطع النظير الذي حققه سباق جائزة السعودية الكبرى في النسختين الماضيتين.
وكشفت الفورمولا 1 عن روزنامتها لموسم 2023 والمتألفة من 24 سباقًا تبدأ من البحرين في مارس وتنتهي في أبو ظبي في نوفمبر.
تتضمن الروزنامة وهي الأكبر في تاريخ الفورمولا واحد جائزة موناكو الكبرى التي أحاط الغموض بمستقبلها في البطولة، إلى جانب جائزتي لاس فيغاس والصين.
هذا وتشهد الروزنامة بعض التغييرات المثيرة للاهتمام على المواعيد المعتادة لبعض الجولات، حيث انتقل سباق أذربيجان من شهر يونيو إلى 30 إبريل، قبل أسبوع من جائزة ميامي الكبرى.
فيما سيكون من المرجح أن يكون موعد جائزة الصين الكبرى الحالي، 16 إبريل، عرضة إلى التغيير وفقًا للموعد الذي سيتم فيه رفع قيود جائحة كورونا.
وسيشهد الموسم المقبل الافتتاح من منطقة الشرق الأوسط، مع حلبة البحرين الدولية التي تستضيف جائزة البحرين الكبرى في 5 مارس المقبل.
بعدها، بأسبوعين، تتجه الفورمولا 1 إلى حلبة كورنيش جدة، التي تستعد لاستضافة النسخة الثالثة من جائزة السعودية الكبرى في 19 من الشهر ذاته.