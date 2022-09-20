جدة تستضيف النسخة الثالثة من جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1

هذا وتشهد الروزنامة بعض التغييرات المثيرة للاهتمام على المواعيد المعتادة لبعض الجولات، حيث انتقل سباق أذربيجان من شهر يونيو إلى 30 إبريل، قبل أسبوع من جائزة ميامي الكبرى.