بنظام الإعارة ولمدة موسم واحد.. "الاتفاق" ينجح في التوقيع مع مدافع الاتحاد حمدان الشمراني

وقعت إدارة نادي الاتفاق عقداً احترافياً مع الظهير الأيسر حمدان الشمراني لدعم أحمر الشرقية قادماً من الاتحاد وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

من جهته عبّر المدافع حمدان الشمراني عن سعادته بالتوقيع والانتقال إلى الاتفاق والذي وصفه بالعريق مشيراً بأنه سيسعى بكل ما يملك لكي يكون إضافة متميزة وقال: "الحمد الله، أشكر إدارة نادي الاتحاد والشكر موصول لإدارة الاتفاق والجهاز الفني على ثقتهم وبإذن الله أكون عند حسن ظنهم"

وأضاف الشمراني: "الاتفاق ناد عريق وطموحي معهم كبير وبإذن الله سأسعى مع زملائي اللاعبين لإسعاد جماهير إتي الشرقية".

في المقابل عبّر المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الكابتن ماجد العمري، عن شكره الجزيل لإدارة نادي الاتحاد وذلك لتعاملها الاحترافي والسماح بانتقال حمدان الشمراني للاتفاق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال العمري: "سعينا طوال الفترة الماضية لتدعيم صفوف الفريق، والحمد لله توفقنا بالتوقيع مع حمدان الذي نتمنى له التوفيق معنا وبإذن الله يكون إضافة مع الاتفاق ".

الجدير بالذكر أن الشمراني المولود في 1996 قد احترف في أندية الأهلي عام 2017، ثم انتقل إلى الفيصلي في 2018، قبل أن يلعب بقميص الاتحاد منذ 2019، وشارك معه في 95 مباراة، تمكن من تسجيل 7 أهداف كما صنع 8 أهداف.

وتعتبر أهم إنجازات الشمراني المساهمة مع الاتحاد في تحقيق بطولة دوري روشن موسم 2022/23 وكذلك بطولة السوبر السعودي بموسم 2022/23.