اليوم ثلاث مباريات في "آسيا قطر 2023"

يسعى المنتخب الهندي إلى الخروج بنتيجة إيجابية، إذا ما أراد المواصلة في البطولة، وأيضاً إلى تحسين سجله الرقمي في دور المجموعات، فالإحصائيات تشير إلى خسارته في 8 من أصل آخر 10 مواجهات، حيث تعادل مرة واحدة وفاز مثلها، ولم ينجح في الوصول إلى الشباك إلا في 3 مباريات، وقد سجل 4 أهداف واستقبل الرقم ذاته في النسخة الأخيرة عام 2019.