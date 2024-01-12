اليوم ثلاث مباريات في "آسيا قطر 2023"

تتواصل يوم السبت منافسات النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا قطر 2023، بإقامة ثلاث مباريات، واحدة ضمن المجموعة الأولى، واثنتان من المجموعة الثانية.
يتطلع منتخب الصين لتحقيق بداية إيجابية، عندما يلتقي مع طاجيكستان يوم السبت على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا AFC قطر 2023.
ويطمع منتخب الصين وصيف بطل نسخة عام 2004 على أرضه لتحقيق بداية قوية تعزز آماله في المنافسة على التأهل عن المجموعة.
في الجهة المقابلة يتطلع منتخب طاجيكستان للظهور بصورة طيبة في أولى مشاركاته بالنهائيات القارية.
واستهل منتخب قطر المضيف حملة الدفاع عن اللقب بتحقيق الفوز على لبنان بنتيجة 3-0 يوم الجمعة على استاد لوسيل في لوسيل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا AFC قطر 2023.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأربعاء 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث يلتقي لبنان مع الصين، وطاجيكستان مع قطر.
يبحث منتخب سوريا عن تحقيق بداية جيدة عندما يتواجه مع أوزبكستان يوم السبت على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا AFC قطر 2023.
ويطمح المنتخب السوري في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
في المقابل يسعى منتخب أوزبكستان لتحقيق نتيجة إيجابية بحصد النقاط الثلاث لتسهيل المهمة الفريق في المباراتين التاليتين.
يستهل منتخب أستراليا مشوار المنافسة بمقابلة الهند يوم السبت على ملعب أحمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا AFC قطر 2023.
ويتطلع المنتخب الأسترالي بطل نسخة عام 2015 إلى تحقيق بداية قوية يؤكد من خلالها رغبته في المنافسة من جديد على اللقب القاري.
يسعى المنتخب الهندي إلى الخروج بنتيجة إيجابية، إذا ما أراد المواصلة في البطولة، وأيضاً إلى تحسين سجله الرقمي في دور المجموعات، فالإحصائيات تشير إلى خسارته في 8 من أصل آخر 10 مواجهات، حيث تعادل مرة واحدة وفاز مثلها، ولم ينجح في الوصول إلى الشباك إلا في 3 مباريات، وقد سجل 4 أهداف واستقبل الرقم ذاته في النسخة الأخيرة عام 2019.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس 18 كانون الثاني/يناير الجاري، حيث تلتقي سوريا مع أستراليا، والهند مع أوزبكستان.
ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.