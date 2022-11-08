رابطة الدوري الإنجليزي: الدوري الممتاز لموسم 2023-2024 سينطلق في 12 أغسطس

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء: إن الدوري الممتاز لموسم 2023-2024 سينطلق في 12 أغسطس، على أن تكون هناك فترة راحة شتوية للاعبين في يناير.
ويتوقّف الموسم الجاري مؤقتًا بعد مباريات الأسبوع المقبل، بسبب كأس العالم في قطر، والذي يُلعب في منتصف الموسم، فيما تعود عجلة الدوري للدوران في 26 ديسمبر المقبل.
وتلعب الجولة الأخيرة من الموسم الجاري في 28 مايو المقبل؛ مما يمنح اللاعبين نحو 11 أسبوعًا قبل انطلاق الموسم الجديد.
وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: "يعود جدول الموسم "المقبل" لطبيعته، بعد جائحة كورونا، وكأس العالم 2022؛ مما سبّب خللًا في المواسم الثلاثة السابقة".
وأضافت: "تماشيًا مع الالتزامات التي تم التعهُّد بها للأندية هذا الموسم، لمعالجة الجدول، خلال فترة عيد الميلاد وبداية السنة الجديدة، لن يتم إجراء جولتين في هذه الفترة، يكون الفاصل بينهما 48 ساعة".
وينتهي موسم 2023-2024 في 19 مايو 2024، وستكون فترة الراحة الشتوية في منتصف الموسم بين 13 و20 يناير.