رابطة الدوري الإنجليزي: الدوري الممتاز لموسم 2023-2024 سينطلق في 12 أغسطس

وأضافت: "تماشيًا مع الالتزامات التي تم التعهُّد بها للأندية هذا الموسم، لمعالجة الجدول، خلال فترة عيد الميلاد وبداية السنة الجديدة، لن يتم إجراء جولتين في هذه الفترة، يكون الفاصل بينهما 48 ساعة".