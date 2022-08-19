"دياز": لاعبو المنتخب السعودي لديهم إمكانيات عالية جدًّا.. المباراة لن تكون سهلة للمنتخب الأرجنتيني

ويشرح المدرب الأرجنتيني أهم ما قام به بعد العودة قائلاً: "التغيير الأول كان تكتيكيًّا. احتجنا إلى أن نستعمل تشكيلة وتكتيكًا يناسبان إمكانيات لاعبي الهلال. وبعد ذلك عملنا على تصحيح الأخطاء لدينا، خاصة في الشق الهجومي. عملنا أيضًا على العامل النفسي بصورة أكبر مستفيدين من حقيقة أن الهلال نادٍ كبير ومتوَّج مؤخرًا بدوري أبطال آسيا؛ فحفزنا اللاعبين، ودعوناهم لعدم فقدان الأمل، والاستمرار في القتال على لقب الدوري حتى آخر رمق. واستطاع اللاعبون تحقيق هذا الإنجاز بفضل إمكانياتهم ومجهوداتهم.