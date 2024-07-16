بطولة "دوتا 2 - الرياض ماسترز" تصل لـ"الإقصائية".. وبطولتا "كاونتر سترايك 2" و"ببجي موبايل" تنطلقان

ويشهد هذا الأسبوع مواجهات ملحمية في بطولة Dota2 Riyadh Masters، التي وصلت إلى مراحلها الإقصائية، وبطولة Counter-Strike 2، التي تنطلق منافساتها يوم غد الأربعاء، وبطولة PUBG Mobile، التي تبدأ مواجهاتها يوم الجمعة القادم.