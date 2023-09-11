بشرى لجماهير النصر.. الحارس الكولومبي "أوسبينا" تعافى من إصابته وجاهز للعودة

وكانت العديد من التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن حارس النصر يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي؛ إلا أن اللاعب استمر مع الفريق الذي يرتبط معه بعقد حتى صيف 2024.