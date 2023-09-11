بشرى لجماهير النصر.. الحارس الكولومبي "أوسبينا" تعافى من إصابته وجاهز للعودة

كشفت صحيفة "futbolred" الإسبانية عن تطورات سارة بخصوص إصابة الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى نادي النصر والمنتخب الكولومبي؛ وذلك بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في يناير الماضي.
وتعرّض حارس مرمى النصر، الكولومبي لإصابة خطيرة في المرفق اضطرته لإجراء عملية جراحية وأبعدته عن الملاعب منذ الموسم الماضي.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن حارس مرمى النصر تعافى رسميًّا من إصابته، وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات.
وكانت العديد من التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن حارس النصر يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي؛ إلا أن اللاعب استمر مع الفريق الذي يرتبط معه بعقد حتى صيف 2024.
وتعاقد النصر مع ديفيد أوسبينا، البالغ من العمر 35 عامًا، في يوليو 2022، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين قادمًا من نابولي الإيطالي.