الاتحاد يواصل تحضيراته تأهباً لاستئناف المنافسات

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر على ملعبه بمقر النادي، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة من المنافسات.