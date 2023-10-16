سيكون زميلاً لـ"رونالدو وماني".. تياغو الكانتارا يوافق على الانضمام إلى النصر

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن طرابزون سبور ، وفنربخشة التركيين يرغبان فى التعاقد مع اللاعب الإسباني ،حيث قدم فنربخشة عرضًا لضمه، ولكن تياغو رفض العرض رغبة في إكمال عقده مع ليفربول.