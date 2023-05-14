في منافسات كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023 .. فوز منتخبي المغرب ولبنان

حقق منتخب المغرب لكرة القدم الشاطئية فوزاً ثميناً على نظيره موريتانيا بنتيجة 5-4، بينما فاز منتخب لبنان على منتخب السعودية بنتيجة 7-4، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية لعام 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي خلال الفترة من 11 - 20 مايو (الجاري).
في المباراة الأولى، سجل أهداف منتخب المغرب كل من بدر الفريشلي وأنوار فريندي وإبراهيم أبغلي وسهيل بساك ومحمد غيلاني، بينما جاءت أهداف منتخب موريتانيا بواسطة الشيخ بلخير (3 أهداف) ومحمد الحداد (هدف عكسي).
وفي المباراة الثانية، سجل أهداف منتخب لبنان كل من حسن سلامة (هاتريك) ومحمد حيدر وأحمد جرادة ومحمد الصالح ومحمد مرعي، بينما جاءت أهداف منتخب السعودية عن طريق بلال بودة (هدفين) وفيصل اليامي وإسلام سراج.
وتُستكمل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات يوم غدٍ الاثنين، حيث يلتقي منتخب ليبيا مع منتخب الكويت، وجزر القمر أمام الإمارات، وفلسطين أمام قيرغيزستان، ومصر مع عمان.