في منافسات كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023 .. فوز منتخبي المغرب ولبنان

حقق منتخب المغرب لكرة القدم الشاطئية فوزاً ثميناً على نظيره موريتانيا بنتيجة 5-4، بينما فاز منتخب لبنان على منتخب السعودية بنتيجة 7-4، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية لعام 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي خلال الفترة من 11 - 20 مايو (الجاري).