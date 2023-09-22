دوري روشن للمحترفين: الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في مرمى الرياض

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، في التغلب على شقيقه الرياض في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.