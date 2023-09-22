دوري روشن للمحترفين: الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في مرمى الرياض

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، في التغلب على شقيقه الرياض في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسماة بجولة "نحلم ونحقق" بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، بفوز الفيحاء بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها محترف الفيحاء انتوني نواكايمي في الدقيقة 17 قبل أن يضيف اللاعب فاشون ساكالا الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يقلص صالح آل عباس النتيجة للرياض في الدقيقة 80.
وفي الدقيقة 90+7 ينجح محترف الفيحاء اللاعب المغربي عبد الحميد صابيري في تسجيل الهدف الثالث لفريقه.
وكانت المباراة قد شهدت حالة طرد للاعب الرياض فهد الرشيدي في الدقيقة 87 من عمر المباراة قبل أن يتراجع عنها حكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الـ VAR.
بتلك النتيجة يرفع الفيحاء رصيده عند النقطة رقم 9 وضعته في المركز الثامن في حين يتوقف رصيد الرياض عند النقطة رقم 4 احتل من خلالها المركز السابع عشر وما قبل الأخير.