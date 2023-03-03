الاثنين.. قرعة بطولة "كأس الملك سلمان" للأندية العربية

تحتضن مدينة الرياض الاثنين المقبل مراسم قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، وذلك خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي لكرة القدم بحضور ممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة.
وانطلقت البطولة العربية لكرة القدم باسمها الجديد "كأس الملك سلمان" الخميس المقبل بمشاركة 4 أندية في الدور التمهيدي على ملعب الملك عبدالله في جدة.
وقد حقَّق أرتا سولار الجيبوتي فوزًا بهدفين دون رد على حساب فولكان من جزر القمر؛ ليضمن الفريق تأهله إلى المباراة النهائية من الدور التمهيدي، وفيها سيلاقي فريق فحمان اليمني المتأهل على حساب هورسيد الصومالي بثلاثية دون مقابل.
وبتلك النتيجة يلتقي أرتا سولار مع فحمان مساء الأحد المقبل، والفائز منهما يتأهل إلى الدور الأول من البطولة.
وتُقام البطولة بمشاركة 37 فريقًا، لم يتم الإعلان سوى عن 4 منها فقط من طرف الاتحاد العربي حتى الآن.
وتُجرى منافسات كأس الملك سلمان خلال عام 2023، وتبدأ بمرحلة تمهيدية أولى، ثم ثانية، وبعدها تنطلق الأدوار النهائية في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.