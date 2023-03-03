الاثنين.. قرعة بطولة "كأس الملك سلمان" للأندية العربية

وقد حقَّق أرتا سولار الجيبوتي فوزًا بهدفين دون رد على حساب فولكان من جزر القمر؛ ليضمن الفريق تأهله إلى المباراة النهائية من الدور التمهيدي، وفيها سيلاقي فريق فحمان اليمني المتأهل على حساب هورسيد الصومالي بثلاثية دون مقابل.