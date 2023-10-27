ضرب الأهلي بالثلاثة فأوجع.. الهلال يتربع على القمة

تمسَّك فريق الهلال الأول لكرة القدم بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين بعد أن كسب نظيره الأهلي 3/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الأرجنتيني "يابل فالكون".