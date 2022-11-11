يزيد الراجحي يُسجِّل أسرع وقت في المرحلة الخاصة الأولى من "باها السعودية – حائل 2022"

سجَّل السائق السعودي يزيد الراجحي أسرع الأوقات في فئة السيارات، فيما ذهب هذا الإنجاز للدراج البريطاني أليكس ماكينيس في فئة الدراجات النارية العادية، والسعودي هيثم التويجري في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز"، وذلك في المرحلة الخاصة الأولى من "باها السعودية – حائل 2022".
واجتاز المشاركون مرحلة "الجبة" الخاصة الخاضعة للتوقيت، ومسافتها 229.52 كيلومتر، على مسار يمتد إلى غرب وشمال غرب حائل على قسمَيْن، الأول طوله 101.52 كيلومتر، والآخر طوله 128.00 كيلومترًا، ويفصل بينهما مقطع وصل محايد، يتضمن وقفة للراحة وإعادة التزود بالوقود لبعض الفئات.
وتمكَّن الراجحي في سيارة تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف" من تسجيل توقيت 2:36:19، متقدمًا بفارق 9:48 دقيقة على السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال في سيارة فورد "إف 150 إيفو"، منافسه الرئيسي على لقبَي كأس العالم لراليات الباها وبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.
وعزز السائق الإسباني فرناندو ألفاريز (كان – إم "مافريك") قبضته على مقدرات فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3"؛ وذلك بتسجيله ثالث أسرع توقيت في مرحلة اليوم في الترتيب العام، وتقدَّم للمركز نفسه في الترتيب العام المؤقت للرالي مع ملاحه الفرنسي زافييه بانسيري، فيما كان أقرب منافس لفرناندو السائق السعودي حمد الحربي (كان إم "مافريك")، الذي يسعى للفوز بلقب هذه الفئة في كأس الشرق الأوسط لراليات الباها.
وفي فئة المركبات الصحراوية من الإنتاج التجاري "تي 4" تصدَّر السائق الإسباني إدوارد بونس جدول الأوقات متفوقًا بفارق 29 ثانية على السائق الهولندي كيس كولن.
وأنهى السائق السعودي خالد الفريحي اليوم في المركز الرابع في الترتيب العام والثالث في فئة سيارات الرالي النموذجية "تي 1"، يساعده الملاح الفرنسي سيباستيان ديلاوناي.
وأنهت السائقة السعودية دانية عقيل المرحلة في المركز الـ11 إجمالاً، والثالث في فئة "تي 3"، والأول في فئة السيدات.
وسجَّل الدراج البريطاني أليكس ماكينس أفضل الأوقات في فئة الدراجات النارية العادية، الذي يشارك على متن هاسكفارنا "إف إي 450"؛ إذ أنهى المرحلة بفارق 93 ثانية عن مواطنه ماكيس ريس – ستافروس. ويتصدر الأول الترتيب العام المؤقت للفئة بفارق 1:43 دقيقة عن الثاني، وحل ثالثًا السعودي أنس الرحياني، وأكمل الدراجان الإماراتي محمد البلوشي والأسترالي المقيم في قطر مارتن تشالمرز قائمة المراكز الخمسة الأولى.
وفي فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز" كان الفوز بالمرحلة الخاصة من نصيب الدراج السعودي هيثم التويجري (ياماها "رابتور") متقدمًا على منافسه ومواطنه عبدالمجيد الخليفي (ياماها "رابتور")؛ إذ تقدم هيثم لصدارة الترتيب العام المؤقت لهذه الفئة بفارق 8:43 دقيقة على عبدالمجيد.
وسجَّل السائق السعودي أحمد الشمري أسرع الأوقات في فئة الرالي الوطني، وتقدم على مواطنه متعب الشمري بفارق 3:30 دقيقة. وسجل الدراج ياسر الخريف أسرع توقيت في فئة الدراجات النارية في الرالي الوطني.
ويشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، على تنظيم الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باها"، والجولة الثالثة (قبل الأخيرة) من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها من الاتحاد الدولي للسيارات "باها الشرق الأوسط"، والجولة السابعة (قبل الأخيرة) من كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم – باها"، والجولة الثالثة (قبل الأخيرة) من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، بالتعاون مع وزارة الرياضة وهيئة تطوير منطقة حائل، وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير حائل رئيس اللجنة العليا لتطوير حائل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.
يُذكر أن المشاركين سيخوضون غدًا مرحلة خاصة، مسافتها 183.42 كيلومتر، على مسارات تمتد غربي حائل (مرحلة "الفرحانية" الخاصة)، وتتألف من قسمين، بينهما مرحلة وصل غير خاضعة للتوقيت، تجتاز مسارًا قريبًا من قرية الفرحانية النائية.