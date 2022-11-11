يزيد الراجحي يُسجِّل أسرع وقت في المرحلة الخاصة الأولى من "باها السعودية – حائل 2022"

ويشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، على تنظيم الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باها"، والجولة الثالثة (قبل الأخيرة) من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها من الاتحاد الدولي للسيارات "باها الشرق الأوسط"، والجولة السابعة (قبل الأخيرة) من كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم – باها"، والجولة الثالثة (قبل الأخيرة) من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، بالتعاون مع وزارة الرياضة وهيئة تطوير منطقة حائل، وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير حائل رئيس اللجنة العليا لتطوير حائل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.