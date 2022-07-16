منتخب المغرب يستعين بمحترفين من أوروبا للمشاركة في كأس العرب للشباب

اختار المدير الفني للمنتخب المغربي للشباب، محمد وهبي، بعض اللاعبين المحترفين في أوروبا والعناصر المتألقة في المغرب؛ لتقوية صفوف المنتخب المغربي من أجل المنافسة على اللقب العربي، في الوقت الذي استعان فيه الطاقم الفني لـ"أشبال الأطلس" بقائمة تضم 23 لاعبًا للدفاع عن قميص المغرب في العرس الكروي العربي.