منتخب المغرب يستعين بمحترفين من أوروبا للمشاركة في كأس العرب للشباب

اختار المدير الفني للمنتخب المغربي للشباب، محمد وهبي، بعض اللاعبين المحترفين في أوروبا والعناصر المتألقة في المغرب؛ لتقوية صفوف المنتخب المغربي من أجل المنافسة على اللقب العربي، في الوقت الذي استعان فيه الطاقم الفني لـ"أشبال الأطلس" بقائمة تضم 23 لاعبًا للدفاع عن قميص المغرب في العرس الكروي العربي.
ويشارك المنتخب المغربي تحت 20 سنة في منافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها في المملكة العربية السعودية في الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل. وأوقعت القرعة منتخب المغرب في مجموعة تضم السودان وفلسطين.
وبحسب القائمة التي نُشرت على موقع الاتحاد المغربي لكرة القدم، استعان مدرب المنتخب المغربي بأفضل اللاعبين للمنافسة على اللقب العربي، فيما يسعى لترك بصمته مثلما كان عليه الحال أخيرًا في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حين قاد المنتخب المغربي تحت 18 سنة لاحتلال الصف الثالث.
محمد أخراز (أوتريخت الهولندي) - عبدالرحمن أمال (أونترويب البلجيكي) - أسامة أرهون (ملقة الإسباني) - أنوار خالد تمون (الجيش الملكي) - حسام الصديق (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم) - عثمان الشرايبي (سبارتا روتردام الهولندي) - عبدالرحمن سوسي (أونترويب البلجيكي) - كمال بوهوش (ميتز الفرنسي) - رضا أروغاي (جيل فيسنتي البرتغالي) - محمد رديد (اتحاد تواركة) - أسامة اليعقوبي (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم) - أنس ميموني (الجيش الملكي) - عمر صادق (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم) - محمد جازولي (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم) - ياسين خاليفي (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم) - وليد حسبي (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم) - أيوب حمامي (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم) - عبدالله أزرور (الرجاء الرياضي) - عبدالله بن تايغ (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم) - عبدالحكيم المصباحي (الجيش الملكي) - صلاح الدين كوفي (الفتح الرياضي) - زكريا لبيب (الرجاء الرياضي) - عثمان بوخريص (الرجاء الرياضي).
ويلعب المنتخب المغربي في البطولة بالمجموعة السادسة إلى جوار منتخب السودان ومنتخب فلسطين.