"فهد بن جلوي" رئيسًا للاتحاد الدولي للهجن

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن ICRF في دورتها الثالثة، تزكية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيسا للاتحاد الدولي حتى 2028،وذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية, التي عقدت اليوم في الطائف.
وعبَّر الأمير فهد عن شكره وامتنانه للقيادة الحكيمة -حفظها لله - على دعمها غير المحدود لتمكين أبناء الوطن من تولي المناصب الدولية، كون المملكة هي القلب النابض للحراك الدولي لرياضة الهجن, مقدمًا الشكر والعرفان للأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على قيادته المرحلة التأسيسية للاتحاد التي أوصلته لمصاف المنظمات الرياضية العالمية وعلى دعمه اليومي والمتواصل لجميع أعمال الاتحاد الذي يتخذ من المملكة مقرًّا له.
وشهد اجتماع الجمعية العمومية تشكيل المكتب التنفيذي لمدة خمسة أعوام، وذلك حتى عام 2028م، واعتماد إقامة بطولة العالم الأولى للقدرة الدولية للهجن بمحافظة العلا ، كما اعتمد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن ICRF آلية لوضع روزنامة منافسات موحدة للاتحادات الوطنية تحت مظلة الاتحاد الدولي, بالإضافة لاعتماد تعديلات النظام الأساسي للاتحاد، وتصنيف عضويات الاتحادات الوطنية، وقبول عضوية 13 اتحادًا وطنيًّا جديدا ، كما أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي اختيار محافظة الطائف لاستضافة الجمعية العمومية الرابعة للاتحاد.