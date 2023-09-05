"فهد بن جلوي" رئيسًا للاتحاد الدولي للهجن

وعبَّر الأمير فهد عن شكره وامتنانه للقيادة الحكيمة -حفظها لله - على دعمها غير المحدود لتمكين أبناء الوطن من تولي المناصب الدولية، كون المملكة هي القلب النابض للحراك الدولي لرياضة الهجن, مقدمًا الشكر والعرفان للأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على قيادته المرحلة التأسيسية للاتحاد التي أوصلته لمصاف المنظمات الرياضية العالمية وعلى دعمه اليومي والمتواصل لجميع أعمال الاتحاد الذي يتخذ من المملكة مقرًّا له.