بعد تتويج "الزعيم" بلقب دوري روشن 2023-2024.. "الوليد بن طلال معلقًا: الهلال حقق أقوى دوري تاريخي استثنائي سعودي

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد توَّج "الزعيم" بلقب دوري روشن السعودي مساء أمس الجمعة بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.