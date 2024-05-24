بعد تتويج "الزعيم" بلقب دوري روشن 2023-2024.. "الوليد بن طلال معلقًا: الهلال حقق أقوى دوري تاريخي استثنائي سعودي

وصف الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، حصول الهلال على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023-2024 بالحصول على أقوى دوري تاريخي استثنائي سعودي.
جاء ذلك عبر تغريدة دوَّنها الأمير الوليد بن طلال بحسابه في منصة التواصل الاجتماعي "x"، قال فيها "رمز الهلال التاريخي" عن الدوري السعودي للمحترفين: "أقوى دوري تاريخي استثنائي سعودي".
وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد توَّج "الزعيم" بلقب دوري روشن السعودي مساء أمس الجمعة بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.