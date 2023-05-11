مدرب الهلال "دياز": الحصول على الكأس تتويج لمجهوداتنا.. ومدرب الوحدة "سييرا": سنقاتل ونستمتع خلال المباراة

قال مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأرجنتيني رامون دياز: إن الظفر بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، تتويج لمجهوداتهم طوال الموسم الرياضي.
ويواجه الأزرق نظيره الوحدة غدًا الجمعة، في نهائي أغلى البطولات، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
وأكّد المدرب الأرجنتيني أنه سعيد بالإشراف على فريق كبير مثل الهلال، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الموسم كان صعبًا وطويلًا، ونافسوا خلاله على كل الجبهات، مشدّدًا على أن الوصول إلى المباريات النهائية ليس بالأمر السهل.
من جانبه طالب مدرب الوحدة، التشيلي لويس سييرا، لاعبيه بالقتال والاستمتاع خلال مواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال المدرب التشيلي في المؤتمر الصحافي الخاص بالنهائي: "يجب أن نعيش هذا النهائي أكثر من أي وقت سبق، ويجب أن نستمرّ في القتال ونستمتع خلال المباراة، وهذه حالة استثنائية للنادي بغضّ النظر عن أي شيء آخر". وأضاف: "شعور رائع وجودنا في النهائي، وأتمنّى أن نقدّم مباراة كبيرة أمام الهلال".