مدرب الهلال "دياز": الحصول على الكأس تتويج لمجهوداتنا.. ومدرب الوحدة "سييرا": سنقاتل ونستمتع خلال المباراة

وأكّد المدرب الأرجنتيني أنه سعيد بالإشراف على فريق كبير مثل الهلال، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الموسم كان صعبًا وطويلًا، ونافسوا خلاله على كل الجبهات، مشدّدًا على أن الوصول إلى المباريات النهائية ليس بالأمر السهل.