وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة

وتتجاوز قيمة جوائز النسخة الجديدة من مهرجان ولي العهد للهجن 56 مليون ريال، وتتنافس به مجموعة كبيرة من مُلاك الهجن المحليين والدوليين من خلال فئات الهجن المعتمدة، وهي: مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل، وزمول، في حين يستمر المهرجان لمدة 23 يومًا، بعدد 610 أشواط، بواقع (360 شوطًا في المرحلة التمهيدية، و250 شوطًا في المرحلة النهائية).