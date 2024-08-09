وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة
رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله–؛ بمناسبة رعاية الأمير محمد بن سلمان فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة.
وتنطلق غدًا السبت فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن خلال الفترة من 10 أغسطس إلى 10 سبتمبر، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "خالص الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على اهتمامه بالقطاع الرياضي، ولسمو سيدي ولي العهد -أيده الله- على رعايته الكريمة، ودعمه اللامحدود لهذا المهرجان الكبير".
وأضاف: "رياضة الهجن إرث وأصالة وتاريخ نعتز به. مهرجان ولي العهد للهجن 2024".
وتتجاوز قيمة جوائز النسخة الجديدة من مهرجان ولي العهد للهجن 56 مليون ريال، وتتنافس به مجموعة كبيرة من مُلاك الهجن المحليين والدوليين من خلال فئات الهجن المعتمدة، وهي: مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل، وزمول، في حين يستمر المهرجان لمدة 23 يومًا، بعدد 610 أشواط، بواقع (360 شوطًا في المرحلة التمهيدية، و250 شوطًا في المرحلة النهائية).