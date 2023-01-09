رياضة

خليجي 25 : الإمارات أمام الكويت وقطر في مواجهة البحرين

كأس الخليج
كأس الخليج
محمد السيد
محمد السيد

تستكمل غداً الثلاثاء باقي مباريات الجولة الثانية من بطولة خليجي 25 والتي تقام في العراق حيث تقام مباراتان على النحو التالي:

الإمارات - الكويت

تقام المباراة بين المنتخبين الواقعين بالمجموعة الثانية غداً الثلاثاء ،في تمام الساعة الـ4.15 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الميناء .

يدخل منتخبا الإمارات والكويت المباراة ولا يمتلك كلاهما أي نقاط بعد هزيمة الإمارات أمام منتخب البحرين ، والكويت أمام قطر ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

قطر - البحرين

تنطلق المباراة بين المنتخبين (المجموعة الثانية ) في تمام الساعة الـ7.15 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الميناء .

يدخل منتخب قطر اللقاء ولديه 3 نقاط بعد فوزه على منتخب الكويت بنتيجة (2/0)، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي.

بينما يشارك منتخب البحرين في المباراة ولديه 3 نقاط أيضاً بعد فوزه بنتيجة (2/1) أمام منتخب الإمارات .

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