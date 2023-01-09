خليجي 25 : الإمارات أمام الكويت وقطر في مواجهة البحرين

تستكمل غداً الثلاثاء باقي مباريات الجولة الثانية من بطولة خليجي 25 والتي تقام في العراق حيث تقام مباراتان على النحو التالي:
تقام المباراة بين المنتخبين الواقعين بالمجموعة الثانية غداً الثلاثاء ،في تمام الساعة الـ4.15 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الميناء .
يدخل منتخبا الإمارات والكويت المباراة ولا يمتلك كلاهما أي نقاط بعد هزيمة الإمارات أمام منتخب البحرين ، والكويت أمام قطر ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.
تنطلق المباراة بين المنتخبين (المجموعة الثانية ) في تمام الساعة الـ7.15 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الميناء .
يدخل منتخب قطر اللقاء ولديه 3 نقاط بعد فوزه على منتخب الكويت بنتيجة (2/0)، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي.
بينما يشارك منتخب البحرين في المباراة ولديه 3 نقاط أيضاً بعد فوزه بنتيجة (2/1) أمام منتخب الإمارات .