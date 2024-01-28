دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة (الشارقة2024): "ابن جلوي" التقى بالبعثة.. وكراسي الأخضر تكسب العراق

تأهل خماسي المنتخب السعودي للبوتشيا، زياد الجهني ورحاب المجبل ولجين الثقفي وأحمد كدادي وعبدالعزيز الزهراني، إلى منافسات دور الأربعة لفئات (B1) و (B2) و (B3) من مسابقة البوتشيا، عقب فوزهم في المنافسات التي جرت منذ العاشرة صباحاً وحتى الخامسة من مساء اليوم الأحد في نادي الثقة.