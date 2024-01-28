دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة (الشارقة2024): "ابن جلوي" التقى بالبعثة.. وكراسي الأخضر تكسب العراق

التقى نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة (الشارقة2024)، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مساء اليوم الأحد، بلاعبي ولاعبات وإداريي البعثة السعودية في مقر إقامة البعثة في إمارة الشارقة.
ونقل "ابن جلوي"، خلال لقائه بالرياضيين، تحيات رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ الذي وجه بتسهيل كافة الإجراءات والسبل لأفراد البعثة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والظهور بمستوى مشرف وتحقيق الإنجازات في الدورة الحالية وكافة استحقاقاتهم المقبلة.
انتزع المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي، فوزاً ثميناً في لقائه الافتتاحي في منافسات كرة السلة على نظيره المنتخب العراقي، بنتيجة 56 - 49 بحضور رئيس البعثة الأمير فهد بن جلوي.
وصاحب المباراة، طوال دقائقها، هتاف حماسي وتشجيع كبير، من أفراد البعثة السعودية الذين حضروا لمساندة زملائهم في أخضر السلة، مما وضع المنتخب العراقي تحت ضغط المباراة طوال لحظاتها.
ويواصل الأخضر مشاركته بالدورة، عندما يلتقي بنظيره المنتخب البحريني عند الخامسة من مساء غد الاثنين.
تأهل خماسي المنتخب السعودي للبوتشيا، زياد الجهني ورحاب المجبل ولجين الثقفي وأحمد كدادي وعبدالعزيز الزهراني، إلى منافسات دور الأربعة لفئات (B1) و (B2) و (B3) من مسابقة البوتشيا، عقب فوزهم في المنافسات التي جرت منذ العاشرة صباحاً وحتى الخامسة من مساء اليوم الأحد في نادي الثقة.
وجاء تأهل الخماسي عقب تغلب زياد الجهني على الإماراتي عمر الفلاسي 7-4 و 6-2 والعراقي محمد النعيمي 3-2، ورحاب المجبل على البحرينية نوف ديسمال 4-3، ولجين الثقفي على العراقية هازا صالح 3-2؛ في فئة (B3).
وفي فئة (B2)، فاز أحمد كدادي على العماني سلطان الوهيبي 4-1 والبحريني أحمد ريمان 4-3، وخسرت زهراء الأبيض من العراقية نورة الجوراني 3-4، ومن العراقية حنين الماموري 2-3
وفي فئة (B1)، فاز عبدالعزيز الزهراني على الإماراتي صالح العليلي 9 – 1، والعراقي علي عزاوي 8 – 1، والعماني مصطفى المحرمي 9-0.
ويستكمل ممثلو أخضر البوتشيا، مشاركتهم في الدورة، بداية من العاشرة من صباح غد الاثنين في الصالة الرياضية بنادي الثقة.
أنهى لاعب المنتخب السعودي للريشة الطائرة، محمد العلي، مشاركته في منافسات اليوم الأول من مسابقة الريشة اليوم الأحد، بفوز وخسارة.
واُعتبر العلي فائزاً في مباراته أمام اليمني صلاح محمد، بنتيجة 2-0 بعد انسحاب الأخير، قبل أن يخسر من المرشح الأول للذهبية العراقي علي الأسدي بذات النتيجة.
ويستكمل العلي مشواره في الدورة غداً الاثنين، على أمل الصراع على المراكز الثلاث الأولى للمسابقة.
يدشن المنتخب السعودي لكرة الهدف، مشاركته بالدورة البارالمبية، عند الثانية عشرة من ظهر غد الاثنين، بلقاء نظيره القطري، في الصالة الرياضية بنادي الثقة بالشارقة.
وتواصل البوتشيا مشاركتها في منافسات الغد، بخوض اللقاء الثاني، أمام المنتخب الإماراتي عند الرابعة عصراً.
ويمثل أخضر الهدف في الدورة كل من اللاعبين: ناصر الخربوش، وعبدالله الهوساوي، وأحمد حكمي، وإبراهيم المحيا، ويوسف العنزي، وهاشم السيد، بإدارة المدرب خالد نجم الدين، ونايف الحارثي مساعد مدرب، وإداري الفريق خالد العمير.
ويشارك في المسابقة كل من منتخبات: قطر والإمارات والأردن والعراق وعمان والأخضر.