الاتفاق يواصل تحضيراته بتركيا.. وانتظام أمين ومغادرة فيصل وأحمد الغامدي

وصل الألماني أمين يونس لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، إلى مقر معسكر فارس الدهناء بمنتجع فنربخشة الرياضي، بعد تماثله للشفاء من فايروس كورونا.
وقد خضع أمين لاختبارات لياقية قبل الانتظام في البرنامج الإعدادي الخاص.
وكان الفريق قد واصل برنامجه الإعدادي بمعسكر فنربخشة بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بتدريب على فترتين صباحية ومسائية، وكان التدريب الصباحي قد اشتمل على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم تدريب تنافسي من مجموعتين للاستحواذ على الكرة.
واختتمت الفترة الصباحية بمناورة على جزء الملعب من خلال 3 مجموعات تمكن الفريق الرمادي من كسب التحدي.
فيما تركزت الحصة المسائية على الجانب اللياقي في الصالة الرياضية بمنتجع فنربخشة؛ فمن خلال مجموعتين أدى فارس الدهناء تدريبات التقوية والوقائية مع المعد البدني.
وعلى صعيد متصل غادر ثنائي وسط الاتفاق فيصل وأحمد الغامدي معسكر الاتفاق بعد تدريب الفترة الصباحية؛ وذلك للانتظام في معسكر المنتخب السعودي تحت 23 سنة للمشاركة في بطولة دورة الألعاب الإسلامية التي ستقام في تركيا.