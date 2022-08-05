الاتفاق يواصل تحضيراته بتركيا.. وانتظام أمين ومغادرة فيصل وأحمد الغامدي

وكان الفريق قد واصل برنامجه الإعدادي بمعسكر فنربخشة بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بتدريب على فترتين صباحية ومسائية، وكان التدريب الصباحي قد اشتمل على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم تدريب تنافسي من مجموعتين للاستحواذ على الكرة.