الشباب يستأنف تدريباته غداً.. ويختتم معسكر أبو ظبي بمواجهة الشارقة

يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب يوم غدٍ الجمعة تدريباته في معسكره الخارجي بمدينة أبو ظبي الإماراتية، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة منحها لهم المدير الفني مورينو.
ويختتم الفريق الشبابي معسكره بلقاء فريق الشارقة الإماراتي يوم السبت المقبل، والعودة إلى الرياض يوم الأحد لمواصلة تحضيراته تأهباً لانطلاقة الدوري.
يشار إلى أن معسكر أبيض العاصمة امتد لمدة 15 يوماً، خاض خلالها ثلاث مباريات ودية أمام الوحدة الإماراتي، وسندرلاند الإنجليزي، والجزيرة الإماراتي.
كما شهد المعسكر برنامجاً تدريبياً مكثفاً على فترتين صباحية ومسائية، ركز من خلالها المدير الفني على تكثيف التدريبات البدنية واللياقية، بالإضافة إلى التدريبات الفنية والتكتيكية.