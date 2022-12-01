الشباب يستأنف تدريباته غداً.. ويختتم معسكر أبو ظبي بمواجهة الشارقة

كما شهد المعسكر برنامجاً تدريبياً مكثفاً على فترتين صباحية ومسائية، ركز من خلالها المدير الفني على تكثيف التدريبات البدنية واللياقية، بالإضافة إلى التدريبات الفنية والتكتيكية.