جماهير "الأخضر" في كأس آسيا تتمتع بتجربة غير مسبوقة يقدمها "SAFF FANS"

ويمكن من خلال التطبيق SAFF FANS الاستفادة من العديد من الخدمات للجماهير الوطنية، من بينها إثبات الوصول إلى المطار، وإثبات الوصول إلى السكن وتأكيد حضور المباريات، بالإضافة إلى الاطلاع على التوجيهات الخاصة للجماهير، إلى جانب الاستمتاع بالكثير من الخدمات التي تجعل رحلة الجماهير أكثر سهولة ومتعة، حيث يتيح التطبيق الاطلاع على تذاكر المباريات، والتعرف على جميع المعلومات المتعلقة بالمباريات، وكذلك الاستفسارات الخاصة بالتنقل والسكن، كما يجعل التطبيق الجماهير على اطلاع دائم بجميع الأخبار المتعلقة بمباريات المنتخب الوطني، إضافةً إلى سهولة التواصل الفعال مع القائمين على التطبيق لتقديم الخدمات على مدار الساعة.