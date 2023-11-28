4 مواجهات في مستهل نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس .. المقدمة من نيوم

وتستكمل اليوم الأربعاء، منافسات البطولة، والتي سيلعب فيها السويسري دومينيك ستريكر ضد الإيطالي لوكا ناردي، فيما يقابل الفرنسي آرثر فيلس نظيره الإيطالي فلافيو كوبولي، ضمن لقاءات المجموعة "الخضراء"، ويلعب الأمريكي أليكس ميكيلسن ضد الأردني عبدالله شلباية، على أن يواجه الفرنسي لوكا فان آش خصمه حمد ميديدوفيتش في منافسات المجموعة "الحمراء".