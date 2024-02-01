بعد الإشادة العالمية.. منافسات وإثارة بالجولة الثانية لبطولة قفز الحواجز بمشاركة 150 فارسًا

ومن بين الدول المشاركة إلى جانب المملكة كل من: مصر، العراق، لبنان، سوريا، اليمن، المغرب، الجزائر، فلسطين، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، النرويج، هولندا، المجر وسويسرا.