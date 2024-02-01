بعد الإشادة العالمية.. منافسات وإثارة بالجولة الثانية لبطولة قفز الحواجز بمشاركة 150 فارسًا

تترقب الأوساط العالمية بشغف اليوم انطلاق الجولة الثانية من بطولات IST الدولية لقفز الحواجز في المملكة في أجواء مفعمة بالتحدي والإثارة.
وستستمر الجولة على مدى 3 أيام؛ حيث ستكون جدة محط الأنظار؛ خاصة أن الجولة الأولى نالت إعجابًا دوليًّا لافتًا، بعدما وفرت تجربة فريدة ومتمكنة للمتسابقين والشباب والعائلات على حد سواء، بإشراف من الاتحاد السعودي لرياضة الفروسية والاتحاد الدولي للفروسية.
وتحتدم المنافسة بين نخبة الفرسان العالميين والمحليين في أروقة نادي تريو الرياضي، بحضور أكثر من 150 فارسًا وفارسة يمتطون 200 جواد، ويمثلون 16 دولة عربية وأوروبية.
وتزداد حدة التنافس بمشاركة أسماء لامعة مثل البطل الإيطالي العالمي "إيمانول جاوديانو" المصنف الثالث والعشرين عالميًّا، والفارس الإيطالي "جان لوكا" والفارسة السعودية "دلما ملحس"، التي سطرت تاريخًا بكونها أول امرأة تمثل المملكة في الأولمبياد، مواصلةً مسيرة والدتها الفارسة "أروى مطبقاني" الرائدة في الإنجازات والبطولات الفروسية.
ويشارك أيضًا عدد من الأبطال السعوديين والعرب وفي مقدمتهم الفارسان السعوديان عبدالله شربتلي، ومشاري الحربي، والفارس العراقي زيد النجيفي الذي حصد الجائزة الكبرى في الجولة الأولى.
وعلقت الفارسة أروى المطبقاني، رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة على نجاح الجولة الأولى بقولها: "عندما تقدمنا لاستضافة البطولات كانت لنا عدة أهداف؛ أبرزها نقل الخبرات الدولية إلى المواهب والنشء في السعودية، وإثراء العائلات والجمهور بثقافات مختلفة، وإيجاد متنفس جديد للأسر التي تعيش في مدينة جدة، من خلال فعاليات راقية مفيدة لهم ولأطفالهم".
وأكدت "المطبقاني" التزامها بتقديم تجربة فريدة للعائلات وعشاق رياضة الفروسية بتنظيم رفيع المستوى، يليق بالحدث الرياضي والعائلي، مع تجهيزات متطورة ومنصة استقبال فخمة تعكس كرم الضيافة السعودية؛ حيث تقدم البطولة أيضًا فعاليات ترفيهية وموسيقية، ويمكن لمحبي رياضة الفروسية والمهتمين تسجيل حضورهم عبر الموقع الإلكتروني www.triosporting.com لتريو الرياضي، ومتابعة الأحداث الجارية والنتائج الحية عبر صفحات التواصل الاجتماعي للنادي @triosporting لمواكبة الأحداث، ومتابعة النتائج الفورية، وأحداث البطولة على منصة اليوتيوب.
وكشفت "المطبقاني"، عن عودتها إلى ساحة المنافسات في الجولة الثانية والثالثة للبطولات، لتشارك كوكبة من الفرسان العالميين والمحليين المنافسة على أرض "تريو الرياضي"، الذي شهد على بداية مسيرتها في رياضة الفروسية منذ عام 1990، ودربت فيه النشء والفرسان على احتراف الفروسية؛ ليحققوا العديد من الإنجازات المحلية والعالمية.
يُذكر أن اللجنة الطبية قد أجرت، يوم الأربعاء، فحصًا طبيًّا شاملًا للخيل المشاركة في البطولة للتأكد من جاهزيتها وسلامتها، استعدادًا للمنافسات التي ستجري أيام؛ الخميس، والجمعة، والسبت.
وستبدأ الارتفاعات من 110 سم للمتنافسين الناشئين الراغبين في الفوز بالجائزة الصغرى، وتصل إلى 140 سم في جولات الجائزة الكبرى المخصصة لنخبة الفرسان.
ومن بين الدول المشاركة إلى جانب المملكة كل من: مصر، العراق، لبنان، سوريا، اليمن، المغرب، الجزائر، فلسطين، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، النرويج، هولندا، المجر وسويسرا.