الهلال والنصر يتنافسان لضم البولندي "رافال جيكيفيتش"

وانتهى عقد رافال جيكيفيتش مع أوجسبورج الألماني، في أول يوليو الحالي، والذي كان قد انضم إليه في 2020؛ حيث أصبح اللاعب حرًّا ويحقّ له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.