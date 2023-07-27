بطولة الملك سلمان للأندية العربية.. قمة سعودية تجمع النصر والشباب بنكهة عربية

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 بأربع مواجهات.
قمة سعودية بنكهة عربية، تجمع النصر ونظيره الشباب، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، عند الساعة 10 مساءً.
النصر يخوض المواجهة بعد عودته من معسكر خارجي ناجح بين البرتغال واليابان.
كما هو الحال بالنسبة للشباب العائد من معسكر النمسا.
ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا ، نظرًا لوجود نجوم عالميين في الفريقين.
على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها ، وتحديدًا عند الثامنة مساءً، تجمع القمة الخليجية الكويت الكويتي ونظيره الوحدة الإماراتي.
عند الساعة الرابعة عصرًا، يلتقي شباب بلوزداد الجزائري، نظيره الرجاء المغربي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.
كما يواجه الزمالك المصري نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، عند الساعة السادسة مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.