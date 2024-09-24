بمشاركة 36 حكَمة.. ختام معسكر حكام السيدات لموسم 2024-2025 في أبها

اختتم في مدينة أبها معسكر حكام السيدات لموسم 2024-2025، والذي انطلق في 15 سبتمبر بمشاركة 36 حكَمة، واستضافة حَكَمتين من الاتحاد الروسي لكرة القدم؛ سعياً لتبادل الخبرات مع الحَكَمات المحليات.
واشتمل برنامج المعسكر على رفع مستوى الحَكَمات وصقل مهاراتهن في تطبيق قوانين كرة القدم والتعامل مع مختلف الحالات التحكيمية عبر محاضرات نظرية مكثفة حول تعديلات قانون اللعبة، إضافة إلى اختبارات شملت مواضيع رئيسية مثل الأخطاء، أحداث منطقة الجزاء، التسلل، الأخطاء التكتيكية، والالتحامات وشدة المخالفات.
كما تم تقسيم المشارِكات إلى مجموعات داخل القاعة لمناقشة الحالات العملية، إضافة للتدريبات البدنية المتنوعة، والتي تركزت على تدريبات السرعة، قوة التحمل، تدريب العضلات الأساسية، تمارين القوة، أنواع الجري، والقدرة على التحمل.
وتم تطبيق حالات تحكيمية عملية في مباريات ودية لتطوير مهارات التحكيم في ظروف المباراة الحقيقية.