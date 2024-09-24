بمشاركة 36 حكَمة.. ختام معسكر حكام السيدات لموسم 2024-2025 في أبها

كما تم تقسيم المشارِكات إلى مجموعات داخل القاعة لمناقشة الحالات العملية، إضافة للتدريبات البدنية المتنوعة، والتي تركزت على تدريبات السرعة، قوة التحمل، تدريب العضلات الأساسية، تمارين القوة، أنواع الجري، والقدرة على التحمل.