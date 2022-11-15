محطة متكاملة لخدمة الإعلاميين وممثلي جهات البث طوال أيام المونديال

ويقدم المركز الإعلامي للدولة المستضيفة كل ما يحتاجه الإعلاميون لأداء مهامهم طوال فترة مونديال قطر 2022، حيث يضم العديد من المرافق، من بينها قاعة للمؤتمرات الصحفية واستوديوهات ومكاتب للعمل، إضافة إلى الدعم التقني والخدمات التي تلبي احتياجات المصورين، وقاعة الإعلاميين التي تتسع لـ 100 شخص، ومطعم يقدم تشكيلة منوعة من الوجبات .