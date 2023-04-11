في ختام الجولة 23 من دوري روشن .. الشباب يعبر الخليج ويبلغ النقطة 50

كسب فريق الشباب الأول لكرة القدم مستضيفه الخليج 3 / 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ، في ختام الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم سامي الجريس.