في ختام الجولة 23 من دوري روشن .. الشباب يعبر الخليج ويبلغ النقطة 50

كسب فريق الشباب الأول لكرة القدم مستضيفه الخليج 3 / 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ، في ختام الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم سامي الجريس.
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 2 / 2 للطرفين، حيث كان الشباب البادئ في التسجيل عن طريق تسديدة قوية من قدم "جوانكا" عند الدقيقة الثالثة.
وأضاف "بوبندزا" الهدف الثاني للشباب عند الدقيقة السادسة.
وانتفض الخليج بعد هدفي الشباب، حيث قلص "فابيو مارتينيز" النتيجة لفريقه بهدف أول، عند الدقيقة 14، قبل أن يحضر "سوكول" بهدف التعادل للخليج عند الدقيقة 38 من خلال مجهود فردي رائع.
وفي الشوط الثاني رجح حسين القحطاني كفة فريقه الشباب بالهدف الثالث عند الدقيقة 59 برأسية رائعة داخل شباك حارس الخليج مروان الحيدري.
بتلك النتيجة بقي الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة، والخليج ما قبل الأخير برصيد 17 نقطة فقط.