حتى يوم 29 ديسمبر.. انطلاق البطولة الشاطئية الأولى للرجال بالجبيل

انطلقت، اليوم الاثنين، البطولة الشاطئية الأولى للكرة الطائرة الجولة الأولى، التي تستضيفها مدينة الجبيل حتى يوم 29 ديسمبر من الشهر الحالي، وذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس.
وتشهد الجولة الأولى مشاركة 32 فريقاً يمثلون 64 لاعباً، وقُسّمت الفرق إلى ثمان مجموعات، وتقام الجولة الثانية للبطولة في جازان.
وتأتي هذه البطولة ضمن نقاط استراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي 2022 - 2023م التي أقرتها وزارة الرياضة.
ويحرص اتحاد اللعبة على مشاركة أكبر عدد من الفرق على مستوى جميع مناطق المملكة؛ من أجل توسيع قاعدة عدد الفرق واللاعبين الممارسين للكرة الطائرة الشاطئية.
يُذكر أن نظام البطولة يقام على ثلاث جولات يتوج بذهبها الفريق الأكثر نقاط في الجولات الثلاث.