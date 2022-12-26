حتى يوم 29 ديسمبر.. انطلاق البطولة الشاطئية الأولى للرجال بالجبيل

انطلقت، اليوم الاثنين، البطولة الشاطئية الأولى للكرة الطائرة الجولة الأولى، التي تستضيفها مدينة الجبيل حتى يوم 29 ديسمبر من الشهر الحالي، وذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس.