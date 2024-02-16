دوري روشن السعودي للمحترفين: النصر في مواجهة الفتح والحزم أمام الفيحاء

تستكمل اليوم السبت باقي مباريات الجولة الـ20 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تقام مباراتان حيث تقام على النحو التالي:
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس.
يدخل الحزم المباراة وهو بالمركز الـ18 (الأخير) ولديه 13 نقطة، بينما يشارك الفيحاء باللقاء وهو يمتلك 14 نقطة ويحتل المركز الـ19.
ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك.
يشارك النصر باللقاء وهو وصيف الدوري السعودي ويمتلك 46 نقطة، في حين يدخل الفتح المباراة وهو بالمركز السابع ولديه 29 نقطة.