محترف الشباب يقترب من مغادرة الدوري السعودي

وكان قد انضم لاعب الوسط راكيتيتش إلى الشباب قادمًاً من إشبيلية في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، ولعب سابقاً للمنتخب الكرواتي في الفترة من 2007 وحتى 2019.