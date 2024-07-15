محترف الشباب يقترب من مغادرة الدوري السعودي

اقترب مسؤولو فريق هايدوك سبليت الكرواتي، من التوصل إلى اتفاق مع إيفان راكيتيتش، لاعب الشباب، الذي بات قريباً من مغادرة الدوري السعودي.
وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن راكيتيتش (36 عامًا)، بات قريبًا بالفعل من الانتقال إلى النادي الكرواتي.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن إيفان، الذي غادر إشبيلية في يناير الماضي إلى المملكة العربية السعودية، يمكن أن يعود بالفعل إلى أوروبا مرة أخرى.
وتأمل إدارة هايدوك سبليت بقيادة جنارو غاتوزو في إقناع لاعب الشباب في القدوم لكرواتيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ولم يلعب لاعب برشلونة السابق سوى ثمان مباريات في السعودية، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقام بتمريرة حاسمة واحدة .
وكان قد انضم لاعب الوسط راكيتيتش إلى الشباب قادمًاً من إشبيلية في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، ولعب سابقاً للمنتخب الكرواتي في الفترة من 2007 وحتى 2019.