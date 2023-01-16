على كأس موسم الرياض.. beIN SPORTS تنقل المواجهة المرتقبة بين ميسي ورونالدو

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبدأ التغطية المباشرة للمباراة في الاستديو التحليلي على قناة beIN SPORTS المفتوحة وقناة beIN SPORTS 2 باللغة العربية الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في حين تنطلق التغطية باللغة الإنجليزية عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS ENGLISH 1، تمهيداً لانطلاق المباراة الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وسيتوفر التعليق على الحدث باللغة الفرنسية أيضًا عبر قناة beIN SPORTS FRENCH 2.