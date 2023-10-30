هدفا رونالدو وميتروفيتش ضمن أجمل 10 أهداف بالجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا

كما جاء بالقائمة أيضاً هدف ميرجاخون ميراخمادوف، لاعب اجمك الأوزبكستاني أمام سيباهان الإيراني، وهدف كايو لوكاس، لاعب الشارقة الإماراتي أمام ناساف الأوزبكي .