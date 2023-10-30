هدفا رونالدو وميتروفيتش ضمن أجمل 10 أهداف بالجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا

كشف الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عن أجمل 10 أهداف بالجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023/2024 .
وتضمنت قائمة أفضل الأهداف، هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر خلال مواجهة الفريق أمام الدحيل القطري .
وجاء أيضاً بالقائمة هدف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال خلال مباراة الفريق بالبطولة أمام مومباي الهندي.
كما جاء بالقائمة أيضاً هدف ميرجاخون ميراخمادوف، لاعب اجمك الأوزبكستاني أمام سيباهان الإيراني، وهدف كايو لوكاس، لاعب الشارقة الإماراتي أمام ناساف الأوزبكي .
كما تواجد أيضاً هدف بغداد بو نجاح في مباراة فريقه السد أمام الفيصلي .