ضوء أخضر أم غيّر الاتحاد رأيه؟ حديث إيطالي عن تباطؤ المفاوضات مع "فيليبي"!

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن تطورات جديدة في مفاوضات الاتحاد مع الإيطالي لويز فيليبي، لاعب ريال بيتيس الإسباني، لضمّه في الموسم الصيفي الجاري.
وأفاد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت"، بأن المحادثات بين مسؤولي الاتحاد واللاعب الإيطالي تسير بوتيرة بطيئة في هذه المرحلة.
وأشار، عبر حسابه الشخصي عبر موقع "إكس"، إلى أنه بالرغم من التفاهم بين جميع الأطراف المعنية، إلا أن الاتحاد لم يعطِ بعدُ الضوء الأخضر لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أنه تم الاتفاق التام بين الاتحاد وريال بيتيس؛ حيث سيتم إغلاق صفقة انتقال فيليبي مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمتغيرات.
وانضم لويز فيليبى البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف ريال بيتيس في يوليو 2022، قادمًا من لاتسيو الإيطالي، كما يلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2022.
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، البرازيلي فابينهو.