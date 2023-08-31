ضوء أخضر أم غيّر الاتحاد رأيه؟ حديث إيطالي عن تباطؤ المفاوضات مع "فيليبي"!

وأشار، عبر حسابه الشخصي عبر موقع "إكس"، إلى أنه بالرغم من التفاهم بين جميع الأطراف المعنية، إلا أن الاتحاد لم يعطِ بعدُ الضوء الأخضر لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.