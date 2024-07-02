تطورات جديدة بشأن مفاوضات الأندية السعودية مع "دي بروين"

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات المسؤولين السعوديين مع البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي.
وقال الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" إن كيفن دي بروين أعطى موافقته على مقابلة المفاوض السعودي الأسبوع المقبل لاستكشاف الاقتراح المحتمل له بشكل أفضل.
وأشار الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" إلى أن ناديَي النصر والاتحاد حتى الآن هما الناديان الأكثر اهتمامًا بالمفاوضات مع اللاعب البلجيكي.
وسبق أن أبدى كيفن دي بروين رغبته في الاستمرار باللعب في الدوري الأوروبي، بالرغم من اهتمام الأندية السعودية الكبير به.
وسينتهي عقد كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي صيف عام 2025، وسط اهتمام كبير من أندية دوري روشن للتعاقد معه.
ويلعب كيفن دي بروين، البالغ من العمر 33 عامًا، في صفوف مانشستر سيتي منذ 2015 قادمًا من فولفسبورغ الألماني، ولعب سابقًا أيضًا لنادي تشيلسي الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له 60 مليون يورو.