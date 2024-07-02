تطورات جديدة بشأن مفاوضات الأندية السعودية مع "دي بروين"

ويلعب كيفن دي بروين، البالغ من العمر 33 عامًا، في صفوف مانشستر سيتي منذ 2015 قادمًا من فولفسبورغ الألماني، ولعب سابقًا أيضًا لنادي تشيلسي الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له 60 مليون يورو.