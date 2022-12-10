تحضيرًا لمواجهة ضمك في افتتاح الجولة 9 من دوري روشن.. الاتفاق يواصل تدريباته

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم تدريب المربعات، بعد ذلك طبّق لاعبو الفريق الجانب التكتيكي، قبل أن يُختتم المران بتقسيمة من 3 فِرَق، تمكن الفريق الأخضر فيها من كسب التحدي، وشهد المران انتظام التونسي نعيم السليتي في التدريبات الجماعية.