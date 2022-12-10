تحضيرًا لمواجهة ضمك في افتتاح الجولة 9 من دوري روشن.. الاتفاق يواصل تدريباته

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم السبت، تدريباته على ملعبه الرديف بالنادي.
يأتي ذلك ضمن تحضيرات أحمر الشرقية لمواجهة ضمك يوم الخميس المقبل في أبها ضمن منافسات الجولة الـ9 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم تدريب المربعات، بعد ذلك طبّق لاعبو الفريق الجانب التكتيكي، قبل أن يُختتم المران بتقسيمة من 3 فِرَق، تمكن الفريق الأخضر فيها من كسب التحدي، وشهد المران انتظام التونسي نعيم السليتي في التدريبات الجماعية.