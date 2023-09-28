"ديشامبو" يسعى لخطف لقب "ليف قولف" من "سميث" و"جوتش" على أرض المملكة

ويصف "ديشامبو" الثنائي قائلًا: "كاميرون، وتالور، لاعبا قولف من طراز عالمي، وكان كلاهما رائعين طوال فترة موسم "ليف قولف"، وحقّقا انتصارات عديدة، وقدّما مستويات مميزة. ولكني سوف أستمر في الضغط عليهما في جدة؛ حيث سيتم تحديد الفائز باللقب الفردي هناك. ولقد لعبت سابقًا في "رويال غرينز" أكثر من مرة؛ لذلك أعرف الملعب جيدًا، فالحفر فيه قابلة للتسجيل، ولكن الأجواء قد تصبح صعبة بعض الشيء بسبب الرياح القوية؛ وهو ما يجعله اختبارًا صعبًا. هناك حفر جميلة حقًّا في الملعب، والحفر رقم "16 و17 و18" بإمكانها تغيير المجريات والنتائج. وعليك أن تقوم بتسجيل مجموعة من الضربات القصيرة وضرب الكرات بمستوى منخفض للاستمرار في المنافسة، هذه هي اللحظة الأهمّ في الموسم".