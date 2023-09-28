"ديشامبو" يسعى لخطف لقب "ليف قولف" من "سميث" و"جوتش" على أرض المملكة

يسعى الأمريكي "برايسون ديشامبو" قائد فريق "كرشرز" للفوز بلقب بطولة "ليف قولف جدة" المقدمة من روشن "LIV Golf Jeddah presented by ROSHN"، والتي ستقام على ملعب نادي "رويال غرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر؛ الأمر الذي سيتوّجه بطلًا للمنافسات الفردية في دوري "ليف قولف 2023"، مع اقتراب ختام الموسم وتحديد الفائزين بلقبَي الفرق والأفراد، بالإضافة إلى حجز المقاعد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل من الحدث العالمي.
ويحظى "ديشامبو" بطل أمريكا المفتوحة لعام 2020، بزخم كبير؛ وذلك بعد نجاحه في الفوز بأول ألقابه في "ليف قولف جرينبرير" من خلال تسجيل 58 ضربة جعلته رابع لاعب يتمكّن من تحقيق هذا الإنجاز في تاريخ البطولات الاحترافية للقولف. واستمر بعد ذلك في تقديم مستويات عالية انعكست مؤخرًا في بطولة "ليف قولف شيكاغو" التي استطاع الفوز بلقب منافساتها الفردية، كما قاد فريقه "كرشرز" الذي يضمّ كلًّا من: مواطنه "تشارلز هاول"، والإنجليزي "بول كايسي"، والهندي "أنيربارن لاهيري"؛ لتحقيق الفوز بمنافسات الفرق.
يقول "ديشامبو": "شعور رائع أن تتمكّن من وضع اسمك في دائرة الفائزين، وأن ترى نتائج عملك الجادّ بعد طول الانتظار. ويمكنني القول بأني ألعب حاليًّا بأفضل مستوى واستمرارية طوال مسيرتي. عندما قمت بتسجيل 58 ضربة مطلع الشهر الماضي، كان ذلك أفضل أداء قدمته على الإطلاق، إلى جانب المستوى الذي قدمته عندما حقّقت لقب بطولة أمريكا المفتوحة. وحتى الآن الأمور رائعة، وأتمنى أن يستمرّ هذا الأمر في جدة وما بعدها. قد يبدو الأمر مبتذلًا، ولكني حاولت باستمرار الوصولَ بالكرة إلى وسط الملعب قدر المستطاع، وتقريب الكرات المتوسطة إلى الحفرة وتسجيل الضربات القصيرة. وعندما أتمكّن من الحصول على الزخم فإن الأمر أشبه بكوني قطارًا يصعب إيقافه. يجب عليك انتهاز هذه الفرص لأنها نادرًا ما تحدث".
الأسترالي "كاميرون سميث"، والأمريكي "تالور جوتش"، بالإضافة إلى "ديشامبو"؛ هم من يمتلكون حسابيًّا فرصة الفوز بلقب المنافسات الفردية الذي سيتم حسمه في بطولة "ليف قولف جدة"؛ إذ يتصدّر "سميث" الترتيب العام للمنافسات الفردية بمجموع 170 نقطة، متقدمًا على "جوتش" الذي يحتلّ مركز الوصافة بمجموع 162 نقطة أمام "ديشامبو" صاحب المركز الثالث بمجموع 146 نقطة.
ويصف "ديشامبو" الثنائي قائلًا: "كاميرون، وتالور، لاعبا قولف من طراز عالمي، وكان كلاهما رائعين طوال فترة موسم "ليف قولف"، وحقّقا انتصارات عديدة، وقدّما مستويات مميزة. ولكني سوف أستمر في الضغط عليهما في جدة؛ حيث سيتم تحديد الفائز باللقب الفردي هناك. ولقد لعبت سابقًا في "رويال غرينز" أكثر من مرة؛ لذلك أعرف الملعب جيدًا، فالحفر فيه قابلة للتسجيل، ولكن الأجواء قد تصبح صعبة بعض الشيء بسبب الرياح القوية؛ وهو ما يجعله اختبارًا صعبًا. هناك حفر جميلة حقًّا في الملعب، والحفر رقم "16 و17 و18" بإمكانها تغيير المجريات والنتائج. وعليك أن تقوم بتسجيل مجموعة من الضربات القصيرة وضرب الكرات بمستوى منخفض للاستمرار في المنافسة، هذه هي اللحظة الأهمّ في الموسم".
وأضاف: "أحتاج أن تسير الأمور لصالحي؛ فأنا خلفهم في الترتيب ببعض النقاط، سأقوم مع أعضاء فريقي باللعب بشكل قوي ومتحمس لمشاهدة ما يمكننا تحقيقه".
وسيتمكّن أفضل 24 لاعبًا من تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في بطولات "ليف قولف" لعام 2024، في حين يواجه أصحاب المراكز 25 إلى 44 خطر الإقصاء أو الانتقال من فرقهم، وسيقوم أصحاب المراكز الأخيرة بالانتقال بشكل مباشر إلى التصفيات والحصول على فرصة للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين المشاركين.
يتمّ نقل وبثّ مجريات بطولات دوري "ليف قولف" في أكثر من 180 منطقة، ويشاهدها ما يتجاوز 380 مليون شخص حول العالم مباشرة على منصة "ليف قولف بلس"، وعلى الحساب الرسمي للدوري على يوتيوب، بالإضافة إلى أكثر من 10 جهات إعلامية دولية.