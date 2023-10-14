غدًا الأخضر الأولمبي يواجه قيرغيزستان وديًّا استعدادًا لـ"الآسيوية"

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم غدًا الأحد مباراته التجريبية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، الممتد حتى السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، والمقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.