غدًا الأخضر الأولمبي يواجه قيرغيزستان وديًّا استعدادًا لـ"الآسيوية"

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم غدًا الأحد مباراته التجريبية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، الممتد حتى السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، والمقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
ويستضيف "الأخضر" منتخب قيرغيزستان في تمام السادسة مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، وطبقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا في البناء تحت الضغط العالي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.