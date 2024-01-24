بسداسية.. الهلال يكسب ودية "الأهلي البحريني".. و"خيسوس" يمنح اللاعبين إجازة

كسب فريق الهلال الأول لكرة القدم وديته الثانية التي جمعته بنظيره "الأهلي البحريني" بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد؛ وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف بقية منافسات الموسم.
أحرز أهداف الهلال "ميتروفيتش" خمسة أهداف، "وروبن نيقيز" هدفًا.
وشهدت مجريات المباراة مشاركة المنظم حديثًا لصفوف الفريق البرازيلي "رينان لودي"، والذي انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من أولمبيك مرسيليا الفرنسي.
ومنح الجهاز الفني بقيادة البرتغالي "خيسوس" الفريق راحة عن تدريبات يوم غدٍ الخميس، على أن يستأنف الفريق يوم بعد غدٍ الجمعة تحضيراته؛ استعدادًا لاستئناف المنافسات.