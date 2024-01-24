بسداسية.. الهلال يكسب ودية "الأهلي البحريني".. و"خيسوس" يمنح اللاعبين إجازة

كسب فريق الهلال الأول لكرة القدم وديته الثانية التي جمعته بنظيره "الأهلي البحريني" بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد؛ وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف بقية منافسات الموسم.